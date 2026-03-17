El coste medio del gasóleo A se sitúa en los 1,885 euros por litro, mientras la gasolina 95 alcanza los 1,759 euros en una jornada marcada por las diferencias territoriales y el alivio fiscal de Ceuta

La escalada en el precio de los combustibles continúa marcando la agenda económica en España. Según los últimos datos registrados a las 9:37 horas de este martes, 17 de marzo de 2026, el precio medio de los carburantes en la Península y Baleares muestra un repunte respecto a la jornada anterior. El gasóleo A se sitúa en los 1,885 euros por litro, mientras que la gasolina sin plomo 95 alcanza una media de 1,759 euros, consolidando la tendencia al alza frente a los valores de ayer, cuando se fijaron en 1,875 €/l y 1,750 €/l, respectivamente.

Disparidad de precios por provincias

El análisis pormenorizado del territorio nacional revela variaciones significativas entre provincias. En el caso de la gasolina sin plomo 95, Guadalajara registra uno de los precios más elevados con 1,807 euros por litro, seguida de cerca por Toledo (1,806 €/l) y Madrid (1,805 €/l). Por el contrario, La Coruña presenta el valor más competitivo entre las zonas analizadas, con una media de 1,767 euros.

En lo que respecta al gasóleo A, la provincia de Guadalajara vuelve a encabezar los costes con 1,949 euros por litro, superando ligeramente a Vizcaya (1,946 €/l) y Valencia (1,937 €/l). Madrid y Barcelona mantienen cifras similares, con 1,915 €/l y 1,911 €/l, respectivamente. Los combustibles de gama superior también reflejan este incremento: la gasolina sin plomo 98 tiene un coste medio nacional de 1,917 euros, mientras que el gasóleo A+ se posiciona en los 1,966 euros por litro.

La composición del precio y la carga fiscal

El desglose del coste por litro permite entender la estructura que soporta el consumidor final. En la gasolina sin plomo 95, el 44,2% del precio total corresponde a impuestos (0,777 €/l), sumando el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. En el caso del diésel, la carga impositiva representa el 37,5% del valor final (0,706 €/l). El resto del importe se distribuye entre el coste de la materia prima —estimado en 0,903 €/l para la gasolina y 1,002 €/l para el gasóleo— y los márgenes brutos de distribución.

Ceuta: el refugio de los precios bajos

Frente a las cifras de la Península, la ciudad autónoma de Ceuta se mantiene como el punto geográfico con los combustibles más asequibles debido a su régimen fiscal especial. En las estaciones de servicio ceutíes, los precios presentan un alivio notable para el bolsillo del conductor:

Gasolina 95: El precio más bajo se localiza en la estación Cepsa de la Avenida Martínez Catena, con 1,474 euros por litro .

El precio más bajo se localiza en la estación Cepsa de la Avenida Martínez Catena, con . Gasóleo A: El combustible se puede adquirir por 1,499 euros por litro en la misma ubicación.

El combustible se puede adquirir por en la misma ubicación. Gasolina 98 y Premium: La gasolina de 98 octanos se sitúa en los 1,593 euros (Shell Muelle Dato), mientras que el gasóleo premium se ofrece a 1,549 euros.

Esta diferencia tarifaria supone un ahorro que supera los 28 céntimos por litro en el caso de la gasolina 95 respecto a la media nacional, subrayando la brecha existente entre los distintos territorios del Estado.