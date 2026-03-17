Miguel Ángel Perera, Víctor Hernández y Marco Pérez lidian reses de Santiago Domecq en la octava jornada del abono valenciano

La Feria de Fallas 2026, considerada la primera gran cita de la temporada taurina en un coso de máxima categoría, encara su tramo decisivo este martes, 17 de marzo. Tras un inicio de ciclo que ha servido de termómetro para las principales figuras del escalafón, la Plaza de Toros de Valencia se prepara para una de las tardes más esperadas de su calendario, tras el éxito cosechado el lunes por el salmantino Julio Norte, quien logró salir a hombros.

Cartel de hoy en Valencia: figuras y jóvenes valores

El festejo de esta tarde anuncia una combinación que aúna veteranía y proyección. Los diestros Miguel Ángel Perera, Víctor Hernández y Marco Pérez serán los encargados de estoquear una corrida con el hierro de la ganadería de Santiago Domecq.

La presencia de Víctor Hernández ha despertado un interés especial entre los aficionados tras su reciente eclosión en Las Ventas. El propio diestro ha reconocido el «privilegio» que supone estar presente en el ciclo fallero, asegurando que la responsabilidad de la cita le empuja a una entrega diaria total en su profesión. El cartel lo completa el magisterio de Perera y la pujanza de Marco Pérez, en un abono que este año se compone de diez festejos: seis corridas de toros, una de rejones y tres novilladas.

Horario y retransmisión por televisión

El festejo comenzará, como es habitual en la feria valenciana, a las 17:00 horas. Para los aficionados que no puedan desplazarse al coso de la calle de Xàtiva, la corrida de hoy, martes 17 de marzo, será emitida en directo a través de la plataforma One Toro TV.

Cabe recordar que la cobertura televisiva del tramo final de la feria también incluirá la jornada de mañana miércoles y el cierre del jueves 19 de marzo, festividad de San José. En esta última fecha, la cadena autonómica À Punt se sumará a la retransmisión, ofreciendo el festejo tanto por TDT como a través de su página web, coincidiendo con los prolegómenos de la Nit de la Cremà.