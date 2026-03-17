El Ministerio reúne a las comunidades autónomas y los ministerios de Interior y Justicia para analizar los últimos crímenes y proponer ajustes en los protocolos de protección.

La alarmante concentración de crímenes machistas en lo que va de mes ha obligado al Ministerio de Igualdad a reaccionar de urgencia. Este martes, 17 de marzo, el departamento que dirige la ministra Ana Redondo ha convocado el comité de crisis para analizar la situación tras un inicio de marzo que fuentes ministeriales califican de «especialmente trágico e insoportable».

La reunión, en la que participan representantes de las comunidades autónomas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer, tiene como objetivo principal diseccionar los fallos que hayan podido producirse en el sistema de protección y vigilancia de las víctimas.

Análisis de los fallos del sistema

El comité de crisis se convoca automáticamente cada vez que se produce una acumulación de asesinatos (cinco o más) en un periodo de un mes, o cuando concurren circunstancias de especial relevancia. En esta ocasión, la preocupación es máxima debido a que en varios de los últimos casos existían denuncias previas o las víctimas estaban registradas en el sistema VioGén.

Los puntos clave que se debatirán en la mesa de trabajo son:

Revisión de los protocolos de valoración de riesgo: Analizar por qué en casos catalogados como de «riesgo medio» o «bajo» se ha llegado al desenlace fatal.

Analizar por qué en casos catalogados como de «riesgo medio» o «bajo» se ha llegado al desenlace fatal. Mejora de la coordinación interinstitucional: Reforzar el intercambio de información entre los juzgados, las fuerzas de seguridad y los servicios sociales autonómicos.

Reforzar el intercambio de información entre los juzgados, las fuerzas de seguridad y los servicios sociales autonómicos. Seguimiento de agresores persistentes: Poner el foco en aquellos hombres con antecedentes por violencia de género con parejas anteriores.

Un llamamiento a la unidad y la alerta

Desde el Ministerio de Igualdad se ha vuelto a hacer un llamamiento a todo el entorno de las víctimas (familiares, amigos y vecinos) para que den el paso de denunciar ante la mínima sospecha. «El silencio es el mayor aliado del maltratador», han recordado desde la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Se espera que, tras la finalización de la reunión, la ministra o la secretaria de Estado de Igualdad comparezcan para detallar las conclusiones del comité y anunciar si se implementarán medidas de refuerzo inmediatas de cara a las próximas semanas.