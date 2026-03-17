La propuesta de reforma del Código Penal busca castigar con la máxima pena a quienes impidan localizar el cuerpo de la víctima o reincidan en delitos de asesinato.

El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes, 17 de marzo, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Grupo Popular que pretende endurecer el Código Penal. El objetivo central es extender la aplicación de la prisión permanente revisable a dos nuevos supuestos: cuando el asesino oculte el cadáver de su víctima y en casos de reincidencia.

La iniciativa, que ya fue planteada en legislaturas anteriores sin llegar a culminarse, busca modificar el artículo 140 del Código Penal para dar respuesta al «dolor añadido» que sufren las familias cuando no pueden recuperar los restos de sus allegados debido a la falta de colaboración del victimario.

Los dos nuevos supuestos en el punto de mira

La reforma propuesta añade dos escenarios clave para que un tribunal pueda imponer esta pena, la más grave del ordenamiento jurídico español:

Ocultación de cadáver: Se aplicará cuando, tras el asesinato, el autor realice actos destinados a ocultar o destruir el cuerpo para dificultar la investigación o evitar ser descubierto. Reincidencia específica: Afectará a aquellos autores de asesinato que ya hubieran sido condenados con anterioridad por el mismo delito.

Según los defensores de la medida, este cambio legal no solo busca un mayor reproche penal, sino que podría servir como incentivo para que los condenados revelen el paradero del cuerpo, facilitando así el duelo de las familias y el cierre de procesos judiciales complejos.

Contexto y trámite parlamentario

Actualmente, la prisión permanente revisable se aplica en ocho supuestos (como asesinatos de menores de 16 años, crímenes múltiples o terrorismo). Tras diez años de vigencia y el aval del Tribunal Constitucional en 2021, la medida cuenta con más de 50 condenas en España.

El debate de hoy es el primer paso del trámite legislativo. Si la mayoría de la cámara vota a favor de la toma en consideración, el texto pasará a la Comisión de Justicia para el periodo de enmiendas. Aunque en el pasado el PSOE llegó a mostrarse favorable a algunos de estos puntos, el arco parlamentario se mantiene dividido entre quienes consideran la medida necesaria para la «prevención especial» y quienes cuestionan su encaje con el principio de reinserción social.