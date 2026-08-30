Primera División RFEF – Group 2 | Jornada 1 (domingo, 30 de agosto de 2026)

Real Jaén ganó 0-3 en el campo del Europa FC; en la jornada 1 se disputaron cinco partidos con dos victorias locales, dos empates y una victoria visitante.

Lee tambien: Premier League: resultados de la jornada 2 (30 de agosto de 2026)

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Águilas 2 – 2 Alcorcón

Antequera 3 – 2 Ibiza

Atlético Madrid II 2 – 2 Juventud Torremolinos

Europa FC 0 – 3 Real Jaén

Gimnastic 2 – 0 Zaragoza

Resumen de lo más destacado

El Real Jaén fue el único equipo visitante que logró los tres puntos y firmó el resultado más amplio de la jornada con un 0-3 en el estadio del Europa FC. Antequera se impuso en casa al Ibiza por 3-2 en un partido de ida y vuelta. El Gimnastic cerró la jornada con un 2-0 sobre el Zaragoza, también como local. Los empates entre Águilas y Alcorcón (2-2) y entre Atlético Madrid II y Juventud Torremolinos (2-2) dejaron reparto de puntos en dos estadios.

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