Resultados de la Primera División RFEF (Group 1) en la jornada del domingo 30 de agosto de 2026

Real Unión goleó 4-1 al CD Coria y el Lugo venció 3-1 a Unionistas de Salamanca; Barakaldo y Cultural Leonesa empataron 0-0.

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Real Unión impuso su superioridad ofensiva desde el inicio y cerró el partido con cuatro goles. CD Coria solo logró reducir la diferencia con un tanto. Lugo ganó 3-1 en su visita a Unionistas de Salamanca y se llevó los tres puntos. Barakaldo y Cultural Leonesa se repartieron un punto cada uno tras un choque sin goles.

Marcadores del día

Barakaldo 0 – 0 Cultural Leonesa

Real Unión 4 – 1 CD Coria

Unionistas de Salamanca 1 – 3 Lugo

Con estos resultados, Real Unión y Lugo estrenaron la jornada con victorias; Barakaldo sumó un punto en casa.

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