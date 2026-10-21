MADRID — El Partido Socialista (PSOE) ha querido marcar la agenda política ante la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a España. La formación socialista ha desplegado este martes una gran lona en la fachada de su sede nacional, situada en la madrileña calle de Ferraz, con un mensaje directo y cargado de ironía hacia el mandatario argentino.

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Bajo el lema «Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa», el cartel colgado por el partido liderado por Pedro Sánchez reivindica de manera explícita el orgullo por la ideología de izquierdas frente a los habituales ataques dialécticos del dirigente ultraliberal argentino.

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Con esta acción simbólica, los socialistas no solo responden a las conocidas críticas de Milei hacia los gobiernos progresistas y las políticas socialdemócratas, sino que sitúan al presidente argentino en el centro del debate político español y en plena precampaña, contraponiendo su visita con los datos económicos positivos que defiende el Ejecutivo en el contexto europeo.

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