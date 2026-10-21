BARCELONA — El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, ha regresado este miércoles a Cataluña tras casi nueve años en el extranjero. Su vuelta se produce después de que el Tribunal Supremo haya levantado la orden de detención en su contra a raíz del aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía del procés.

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El propio Puig ha explicado que afronta este retorno tras el periplo iniciado tras los hechos de octubre de 2017 «con la cara bien alta», apostando por un regreso «tranquilo, con calma, sin cámaras y tan íntimo» como la salida que protagonizó en su momento junto a otros miembros del Govern.

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Primeros actos: de Terrassa al Parlament

El trayecto de regreso de Puig arrancará con una cita de marcado carácter personal. El diputado de Junts per Catalunya participará este mismo miércoles por la tarde en un acto en Terrassa (Barcelona), su ciudad natal. Según ha manifestado el propio exconseller, su intención es rendir homenaje a los vecinos y allegados que le han apoyado durante casi una década: «Yo llevo nueve años en el exilio, ellos nueve años cantando. Por eso, creo que era el primer lugar al que tenía que ir», ha señalado.

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Tras su paso por Terrassa, está previsto que Lluís Puig acuda este jueves al Parlament de Cataluña, cámara de la que marchó el 27 de octubre de 2017. Su objetivo es tomar posesión de su escaño para incorporarse de forma inmediata al pleno que se celebra esta semana, en el que hasta la mañana de este miércoles Junts mantenía visible un lazo amarillo en su asiento.

Un regreso disgregado del independentismo

La vuelta de Puig se enmarca en la paulatina resolución de la situación procesal de los dirigentes independentistas afincados en Bélgica, aunque se está desarrollando de manera fragmentada:

Toni Comín: Previsto su traslado a Madrid este jueves para recoger su acta de eurodiputado ante la Junta Electoral Central, jurar la Constitución y viajar a Bruselas. Posteriormente, el sábado planea cruzar a pie la frontera franco-española.

Previsto su traslado a Madrid este jueves para recoger su acta de eurodiputado ante la Junta Electoral Central, jurar la Constitución y viajar a Bruselas. Posteriormente, el sábado planea cruzar a pie la frontera franco-española. Carles Puigdemont: El expresidente de la Generalitat continúa sin fijar una fecha para su retorno a España.

Esta falta de un calendario unificado y la decisión de Puigdemont de aplazar su regreso han diluido el impacto simbólico de la vuelta de los exdirigentes, reduciendo la capacidad de convocatoria y movilización entre las bases independentistas respecto a etapas anteriores.