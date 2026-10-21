CEUTA — La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha dictado este martes una sentencia de conformidad que deja en libertad a tres pescadores marroquíes. Los acusados se encontraban en régimen de prisión provisional desde su arresto el pasado 8 de junio, tras ser sorprendidos cuando introducían clandestinamente a dos migrantes en la ciudad autónoma a cambio de un lucro económico.

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Tras reconocer los hechos ante el tribunal, los procesados (identificados como M.K., S.M. y M.A.) han aceptado una condena de dos años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Al tratarse de una pena de dos años y carecer de antecedentes computables, la Sala ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel durante un plazo de cinco años.

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Prohibición de entrada a Ceuta y regreso a Marruecos

La suspensión de la pena principal queda estrictamente condicionada al cumplimiento de una serie de medidas, entre las que destaca la prohibición expresa de entrar, acudir o residir en Ceuta durante los próximos cinco años —lo que incluye además la prohibición de aproximarse a las aguas territoriales ceutíes con sus embarcaciones de pesca—. De quebrantar esta condición o volver a delinquir en dicho periodo, los condenados tendrían que ingresar de inmediato en prisión.

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Al no poder aplicarse la expulsión directa por cauces administrativos habituales en este tipo de delitos, el tribunal ha optado por esta fórmula de alejamiento. Tras completarse los trámites de puesta en libertad en los juzgados, los tres pescadores abandonarán la ciudad autónoma para regresar a Marruecos.

Los hechos: interceptados en Punta Almina

La detención se produjo en el marco de las labores de vigilancia costera desplegadas por la Segunda Compañía de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil. Los agentes, alertados por la presencia sospechosa de una embarcación de matrícula marroquí en las inmediaciones de Punta Almina, comprobaron cómo dos personas se lanzaban al agua desde la patera para alcanzar la costa a nado.

Un dispositivo conjunto por tierra y mar, coordinado con el Servicio Marítimo de la Benemérita, permitió rescatar a los dos migrantes adultos que habían tocado tierra y localizar simultáneamente la embarcación pesquera, cuyos tres tripulantes fueron detenidos como presuntos autores del delito de tráfico de personas y puestos a disposición judicial al día siguiente.