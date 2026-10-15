BRUSELAS / MADRID — El PSOE ha introducido una propuesta en el Parlamento Europeo orientada a que países no comunitarios que mantienen acuerdos comerciales preferencia con la Unión Europea —con Marruecos como principal exponente— puedan acceder a los programas de ayudas y subsidios industriales europeos en condiciones equivalentes a las de los Estados miembros. La iniciativa se ha canalizado mediante enmiendas impulsadas por la delegación socialista española en las negociaciones sobre el marco de apoyo a la industria y las cadenas de valor comunitarias.

Lee tambien: Buxadé denuncia el «blanqueo» de Bruselas a Marruecos y exige la defensa inmediata de Ceuta

Según recoge OKdiario, el texto promovido por los socialistas defiende la necesidad de aplicar un «trato más favorable» a terceros países vinculados mediante tratados internacionales con la UE, justificando la propuesta en la importancia de «preservar la integración económica y la continuidad de las cadenas de valor estratégicas» entre el bloque comunitario y sus socios del entorno geopolítico cercano.

PUBLICIDAD

Riesgo de equiparación de productos y falta de reciprocidad

Fuentes comunitarias y parlamentarias del Partido Popular en la Eurocámara han reaccionado con severas críticas ante la iniciativa socialista, alertando de las implicaciones comerciales y económicas que conllevaría su aprobación. Según sostienen desde la oposición, la fórmula planteada por el PSOE equivaldría a efectos prácticos a considerar la producción industrial y agraria marroquí al mismo nivel que la europea a la hora de recibir financiación pública, desvirtuando el propósito original de las subvenciones comunitarias destinadas a proteger y fomentar el tejido empresarial de los países miembros.

Lee tambien: La prensa y sectores nacionalistas de Marruecos tildan de «provocación» y «peregrinación de despedida» la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

Desde el grupo parlamentario del PP recalcan que otorgar estas ventajas sin exigir exigencias previas supondría una desventaja competitiva para los productores europeos. En este sentido, señalan que países como Marruecos deberían someterse obligatoriamente a una evaluación previa que garantice una «reciprocidad real y reglas de origen claras» antes de beneficiarse de los incentivos industriales de la UE.

Un nuevo capítulo en la política hacia Rabat

Esta iniciativa parlamentaria en Bruselas se suma a las tensiones políticas sobre la postura del Gobierno español respecto al Reino de Marruecos. Críticos de la gestión del Ejecutivo señalan que esta propuesta refuerza una línea de concesiones hacia Rabat, recordando episodios previos en los que la diplomacia española ha justificado o suavizado discrepancias con el país vecino en materia de control fronterizo o flujos comerciales en aras de mantener la estabilidad en las relaciones bilaterales.