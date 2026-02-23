La Consejería de Presidencia y Gobernación logra descongestionar las instalaciones municipales mediante la gestión de residuos y la baja definitiva de coches que se encontraban en estado de abandono.

CEUTA | El problema de saturación que venía sufriendo el depósito de vehículos de Benzú comienza a aliviarse. Según informa El Pueblo de Ceuta, la Ciudad Autónoma ha procedido a la liberación de un total de 97 vehículos que permanecían custodiados en estas dependencias municipales, permitiendo así recuperar un espacio vital para la gestión logística de la ciudad.

Una medida contra el colapso del depósito

La acumulación de coches abandonados o retirados de la vía pública había convertido al depósito de Benzú en un recinto al límite de su capacidad. Tal y como detalla el diario local, esta actuación se enmarca dentro de un plan de choque de la Consejería de Presidencia y Gobernación para sanear las instalaciones.

La operación ha consistido en:

• Identificación y tramitación: Se han agilizado los expedientes de aquellos vehículos que, por su estado o tiempo de permanencia, cumplían los requisitos legales para ser considerados residuos sólidos urbanos.

• Descontaminación y desguace: Los 97 vehículos han sido trasladados a centros autorizados para su tratamiento medioambiental, procediendo a su destrucción física y administrativa.

Impacto en la seguridad y el urbanismo

Esta medida no solo tiene un beneficio logístico, sino también operativo. Según recoge El Pueblo de Ceuta, la liberación de estas plazas permite que la grúa municipal tenga mayor margen de maniobra para retirar nuevos vehículos que obstaculicen la vía pública o que presenten signos de abandono en las barriadas ceutíes.