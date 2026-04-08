La institución amplía su cartera de servicios especializados, reforzando su competitividad en el Estrecho de Gibraltar tras una operación de más de doce horas.

El Puerto de Ceuta ha marcado un antes y un después en su oferta logística al acoger su primera operación de limpieza de casco. Este avance, anunciado oficialmente por la Autoridad Portuaria, posiciona a la ciudad autónoma como un enclave cada vez más preparado para las exigencias del tráfico marítimo internacional, sumando un servicio crítico para el mantenimiento de buques de avituallamiento.

Doce horas de precisión bajo el mar

La intervención no fue una tarea menor. Durante más de doce horas, los buzos y técnicos de la empresa Macpherson Servicios Subacuáticos trabajaron en las aguas de la bahía para dejar el navío en condiciones óptimas. Esta firma, consolidada como un referente en el mantenimiento naval, empleó una combinación de tecnología avanzada y personal cualificado para operar en el exigente entorno portuario ceutí.

La operación contó con un sólido respaldo logístico:

Apoyo técnico: Una gabarra de la empresa Amarres Ceuta , equipada específicamente para estas labores, garantizó la seguridad y eficiencia.

Una gabarra de la empresa , equipada específicamente para estas labores, garantizó la seguridad y eficiencia. Coordinación: La consignataria Jose Salama and Co. lideró la escala, demostrando la capacidad de gestión del puerto local.

Eficiencia económica y respeto ambiental

Desde la institución subrayan que la limpieza de casco no es solo una cuestión estética, sino una necesidad operativa vital. Con el tiempo, los buques acumulan algas y moluscos que aumentan la fricción con el agua.

«Esto se traduce en un mayor consumo de combustible y una pérdida de eficiencia», explican desde el Puerto. Al retirar estas incrustaciones, no solo se mejora el rendimiento del barco, sino que se reducen drásticamente las emisiones de CO2, cumpliendo con las normativas internacionales de bioincrustación.

2026: Un año de expansión logística

Este hito se suma a una racha de crecimiento para el puerto en lo que va de año. Cabe recordar que el pasado mes de febrero se incorporó una nueva gabarra de suministro de combustible con capacidad para 7.500 toneladas.

Este nuevo navío destaca por su diseño «verde»:

Propulsión eléctrica: Minimiza el impacto ambiental en la bahía. Almacenamiento en baterías: Permite procesos de avituallamiento mucho más limpios. Flexibilidad: Capacidad para transportar distintos tipos de combustibles según la demanda.

Con esta nueva capacidad de limpieza subacuática y la modernización de su flota de suministro, el Puerto de Ceuta da un paso en firme para consolidarse como un nodo competitivo frente a otros grandes puertos del Estrecho.