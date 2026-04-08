El Ejecutivo autoriza el reparto de casi 180 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas para programas de prevención y atención integral a las víctimas.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una importante inversión destinada a blindar las políticas contra la violencia de género en España durante el año 2026. La partida, que asciende a casi 180 millones de euros, incluye fondos específicos para Ceuta y Melilla, con el objetivo de fortalecer los recursos de protección y atención a las mujeres víctimas de esta lacra.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, confirmó que la distribución oficial de las cuantías se cerrará el próximo 15 de abril en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Para el reparto, se tendrán en cuenta criterios que favorecen a la ciudad autónoma, como su condición de territorio fronterizo, la densidad de población y la situación de colectivos vulnerables.

El Pacto de Estado como eje central

La mayor parte de la inversión, un total de 160 millones de euros, se canalizará a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025. Estos fondos permitirán a Ceuta financiar programas propios, mejorar la coordinación entre instituciones y ampliar la red de recursos disponibles.

El sistema de asignación busca la equidad social, priorizando indicadores como:

Presencia de mujeres mayores de 65 años y mujeres extranjeras.

Situación de discapacidad, desempleo o precariedad laboral.

Factores geográficos como la insularidad y el carácter fronterizo.

Asistencia social y prevención de abusos

Además de la partida principal, el Gobierno ha aprobado otros 19,8 millones de euros destinados a programas de intervención específica gestionados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Esta financiación se desglosa en varias líneas críticas de actuación:

Asistencia social integral: 8,5 millones de euros para el apoyo directo a las víctimas.

8,5 millones de euros para el apoyo directo a las víctimas. Agresiones y abusos sexuales: 9,5 millones para programas de apoyo especializado.

9,5 millones para programas de apoyo especializado. Planes personalizados: 1 millón de euros para atención individualizada.

1 millón de euros para atención individualizada. Menores tuteladas: 800.000 euros específicos para prevenir abusos sexuales en este colectivo.

Este paquete económico representa un refuerzo clave para las infraestructuras de seguridad y servicios sociales en Ceuta durante 2026, permitiendo a la ciudad adaptar sus estrategias a las demandas de un entorno fronterizo y seguir avanzando en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.