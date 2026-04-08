La compañía advierte sobre correos falsos que suplantan su identidad y recomienda el uso de su herramienta de verificación oficial para proteger datos personales y bancarios.

Correos ha lanzado un aviso urgente a la ciudadanía de Ceuta ante el notable incremento de intentos de phishing, una técnica de ciberestafa en la que los delincuentes envían correos electrónicos que imitan el diseño corporativo de la empresa. El objetivo de estos mensajes fraudulentos, que suelen alegar incidencias en entregas o pagos de tasas pendientes, es obtener información confidencial o datos bancarios de los usuarios.

Ante el auge del comercio electrónico, los estafadores aprovechan la espera de paquetes para lanzar estos engaños. Por ello, la entidad recalca que una comunicación legítima de Correos siempre presentará características específicas que el ciudadano debe verificar antes de hacer clic en cualquier enlace.

El Verificador de Email: la herramienta clave

Para combatir este fraude, Correos ha puesto a disposición de los ceutíes el Verificador de Email, una herramienta online que permite confirmar la autenticidad de cualquier mensaje recibido. El proceso es sencillo:

El usuario debe introducir la dirección del remitente y el código alfanumérico que figura obligatoriamente al final de los correos reales de la compañía. Si el sistema no devuelve un mensaje de “OK”, se trata con total seguridad de un intento de estafa.

El verificador está disponible en la sección de Seguridad de la Información de la web oficial de Correos.

Consejos de seguridad para evitar el fraude

La compañía recuerda que la prevención es la mejor defensa y ofrece una serie de pautas fundamentales para identificar correos maliciosos:

Remitente oficial: Todas las comunicaciones legítimas se envían exclusivamente desde la dirección correos@correos.com .

Todas las comunicaciones legítimas se envían exclusivamente desde la dirección . Sin solicitud de datos: Correos nunca solicita claves, datos bancarios ni información confidencial a través de un correo electrónico.

Correos solicita claves, datos bancarios ni información confidencial a través de un correo electrónico. Código seguro: Si un email sobre paquetería no incluye el código alfanumérico de verificación, es falso.

Si un email sobre paquetería no incluye el código alfanumérico de verificación, es falso. Duda preventiva: Ante cualquier sospecha, se recomienda no facilitar datos y contactar directamente con el servicio de Atención al Cliente o consultar la web oficial.

Con este recordatorio, Correos reafirma su compromiso con la seguridad digital en la ciudad autónoma, instando a los vecinos a utilizar las herramientas oficiales para navegar de forma segura y proteger sus activos digitales frente a la creciente delincuencia online.