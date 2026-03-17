El Real Madrid ya se encuentra en tierras británicas para afrontar la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Con la tranquilidad que otorga el 3-0 cosechado en el Santiago Bernabéu, Álvaro Arbeloa apuesta por la continuidad, aunque obligado a realizar un ajuste en la línea defensiva para medirse al Manchester City.

Un once de gala con una ausencia obligada

La gran novedad en la alineación será la titularidad de Fran García. El lateral zurdo ocupará el puesto del lesionado Mendy, una baja sensible que Arbeloa cubrirá con un futbolista que ya dejó buenas sensaciones en la ida y en el reciente compromiso liguero ante el Elche.

En el resto de la zaga, Trent Alexander-Arnold recupera su sitio tras descansar el fin de semana, mientras que la pareja de centrales estará formada por Rüdiger y Huijsen, consolidando la apuesta por el joven neerlandés en las grandes citas.

El centro del campo y la duda de Mbappé

La medular parece tener dueños fijos. Pese al gran estado de forma de Camavinga, todo apunta a que Arda Güler repetirá de inicio tras su exhibición y posterior golazo frente al Elche. Junto a él, la solvencia de Tchouameni, la energía de Valverde y la gran revelación de la cantera, Thiago Pitarch, que encadena su quinta titularidad consecutiva.

En la punta de ataque, la dupla Brahim-Vinicius será la encargada de castigar al City a la contra. La noticia positiva es la presencia de Kylian Mbappé en la convocatoria; tras cinco partidos de baja, el astro francés «está de guardia» y esperará su oportunidad desde el banquillo.

Ficha del posible once titular

Posición Jugador Notas Portería Courtois Indiscutible bajo palos. Defensa Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García Fran García entra por el lesionado Mendy. Medular Valverde, Thiago, Tchouameni, Güler Thiago Pitarch se asienta en el once. Ataque Brahim y Vinicius Mbappé iniciará como suplente.

El dato: Jude Bellingham ha viajado con el equipo por deseo propio para hacer grupo, pero Arbeloa ya ha confirmado que no tendrá minutos: «Ha querido venir con sus compañeros, pero no estará mañana».

La enfermería y el peligro de las tarjetas

El conjunto blanco llega con las bajas confirmadas de Militao, Asencio, Mendy, Ceballos y Rodrygo. Además, el técnico deberá gestionar la intensidad de sus jugadores, ya que cuatro piezas clave están apercibidas de sanción y se perderían la ida de unos hipotéticos cuartos de final: Vinicius, Tchouameni, Huijsen y Carreras.