NVIDIA ha vuelto a sacudir los cimientos de la industria del videojuego. Apenas unos meses después del lanzamiento de DLSS 4.5, la compañía ha aprovechado el marco del GTC 2026 para anunciar DLSS 5. Esta nueva iteración marca un cambio de paradigma: la tecnología ya no se limita a ganar fotogramas por segundo (FPS) o reescalar la imagen, sino que utiliza la Inteligencia Artificial para generar visuales fotorrealistas directamente sobre el motor del juego.

El salto al renderizado neuronal

La gran novedad de DLSS 5 es su enfoque en el renderizado neuronal en tiempo real. A diferencia de versiones anteriores, este sistema analiza la «semántica» de la escena. Mediante vectores de color y movimiento, la IA es capaz de interpretar qué elementos hay en pantalla —como cabello, tejidos o piel humana— y aplicar una iluminación y unos materiales significativamente más complejos que los originales del juego.

Según ha explicado NVIDIA, el sistema puede recrear efectos de dispersión de luz en la piel o interacciones lumínicas en superficies difíciles, logrando una fidelidad visual que hasta ahora estaba reservada para la postproducción de cine. Todo esto, aseguran, podrá ejecutarse en resoluciones de hasta 4K.

¿Mejora técnica o alteración artística?

Sin embargo, el anuncio no ha llegado libre de polémica. La capacidad de DLSS 5 para «modificar» la apariencia de un juego ha despertado críticas entre profesionales del sector. El temor principal radica en que la IA pueda alterar la visión artística original de los desarrolladores al sustituir texturas o luces diseñadas manualmente por versiones generadas algorítmicamente.

Ante esto, NVIDIA ha sido clara:

«Los estudios tendrán herramientas para ajustar la intensidad, el color y las zonas de aplicación, garantizando que la tecnología sea un apoyo a su visión y no un reemplazo».

Lanzamiento y disponibilidad

Aunque DLSS 4.5 acaba de llegar al mercado, NVIDIA tiene la vista puesta en el futuro próximo. El despliegue oficial de DLSS 5 está previsto para otoño de 2026, contando desde el primer día con el apoyo de los principales grandes estudios y editores de la industria.