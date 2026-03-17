El camino de Neymar Jr. hacia el Mundial de 2026 ha sufrido un nuevo revés. Tras hacerse pública la lista de convocados de Carlo Ancelotti para los amistosos frente a Francia y Croacia, el astro del Santos no ocultó su frustración al verse fuera de la convocatoria. El máximo goleador histórico de la Canarinha no viste la camiseta de su país desde octubre de 2023.

«Molesto y triste»: El mensaje de Neymar

Al finalizar un encuentro de la Kings League, Neymar rompió su silencio ante los micrófonos de MadHouseTV. A pesar de su compromiso con el trabajo diario, el jugador dejó clara su postura:

«Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento».

A pesar del golpe, el «10» mantiene la fe en estar en la cita mundialista, asegurando que «el sueño está vivo» y que confía en entrar en la nómina definitiva.

La respuesta de Ancelotti: «No está al 100%»

Carlo Ancelotti, en su faceta como seleccionador brasileño, fue tajante al explicar los motivos de la ausencia de Neymar, quien aún no ha debutado bajo las órdenes del italiano. El técnico prioriza el estado físico por encima del nombre:

Condición física: «Neymar no está al 100% y, en este momento, necesitamos jugadores que estén en perfectas condiciones».

«Neymar no está al 100% y, en este momento, necesitamos jugadores que estén en perfectas condiciones». Puerta abierta: El técnico no le descarta para el Mundial, pero le pone deberes: «Tiene que seguir trabajando y sumando minutos para llegar en un estado físico óptimo».

El técnico no le descarta para el Mundial, pero le pone deberes: «Tiene que seguir trabajando y sumando minutos para llegar en un estado físico óptimo». Visita fallida: Ancelotti reveló que viajó a Mirassol para ver el partido contra el Santos, pero la ausencia de Neymar en el césped impidió el seguimiento directo.

Convocatoria de Brasil: Con Endrick, pero sin el «10»

La lista para los próximos amistosos destaca por la presencia de figuras como Vini Jr. y Endrick, además de varias pruebas que Ancelotti quiere realizar antes de la lista final.

Línea Jugadores Destacados Portería Alisson, Ederson, Bento. Defensa Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Danilo. Medios Casemiro, Andrey Santos, Gabriel Sara, Fabinho. Ataque Vini Jr., Endrick, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha.

Bajas por lesión: Además de la situación de Neymar, Brasil acusa las ausencias de Militao, Bruno Guimaraes, Estevao y Rodrygo.

El dato: Una sequía de más de dos años

Neymar no compite con la selección desde la lesión sufrida ante Uruguay en las eliminatorias de octubre de 2023. Desde entonces, los problemas musculares y las recaídas han marcado su carrera, impidiéndole convencer a un Ancelotti que exige intensidad máxima para los duelos internacionales.