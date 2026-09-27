El equipo entrenado por Pedro Martínez afronta este domingo la jornada inaugural del campeonato doméstico frente al conjunto malagueño a partir de las 19:00 horas.

El Real Madrid iniciará de forma oficial su andadura en la Liga Endesa este domingo enfrentándose al Unicaja de Málaga en el choque correspondiente a la primera jornada de la fase regular. El encuentro entre el conjunto que dirige Pedro Martínez y la escuadra andaluza se disputará en el recinto del Movistar Arena a partir de las 19:00 horas y contará con la retransmisión televisiva en directo a través de la plataforma Dazn.

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Arranque de la competición liguera en el Movistar Arena

El inicio de la Liga Endesa depara un enfrentamiento de máxima exigencia para el Real Madrid en el estreno de la temporada. El cuadro madridista, bajo las órdenes del técnico Pedro Martínez, afronta su primer compromiso del torneo doméstico actuando como local ante la visita de la formación malagueña. El choque fijado para este domingo a las 19:00 horas marcará el punto de partida en la competición liguera para ambas plantillas.

El duelo disputado en el Movistar Arena podrá seguirse en vivo mediante las pantallas de Dazn, plataforma encargada de llevar a cabo la cobertura televisiva en directo del choque con el que el Real Madrid y el Unicaja darán comienzo a su andadura oficial en la Liga Endesa.

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