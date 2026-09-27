El conjunto blanquiverde busca mantener su dinámica positiva a domicilio en el estadio José Zorrilla frente a una escuadra pucelana necesitada de triunfos.

El Real Valladolid y el Córdoba CF se enfrentan en el estadio José Zorrilla en un duelo en el que la escuadra visitante tratará de prolongar su buena dinámica lejos de su feudo. Por su parte, el conjunto pucelano afronta el compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras haber cedido dos puntos en los instantes finales de su último enfrentamiento ante el Ceuta FC, en un arranque de curso donde apenas ha podido anotar tres goles en el transcurso de las seis primeras jornadas disputadas.

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El cuadro vallisoletano llega a esta cita liguera tras sufrir un tropiezo en su anterior compromiso disputado en Ceuta, donde se le escaparon dos puntos valiosos en el tramo final del partido. Esta circunstancia, unida a una cifra anotadora de tres tantos en seis fechas del campeonato, sitúa al bando local ante la urgencia de sumar los tres puntos frente a su afición.

Por la contra, el Córdoba CF acude a la capital castellana enfocado en dar continuidad a sus prestaciones como visitante. Para la confección de su alineación, la escuadra cordobesa mantiene las ausencias confirmadas por baja de Víctor Sánchez, Adilson, Jacobo Martí y Fomeyem. En el apartado de novedades, el jugador El Jebari podría entrar en la citación del equipo, mientras que Nelson Monte opta a realizar su debut oficial en la demarcación de central.

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Horario y dónde ver en directo el Real Valladolid – Córdoba CF

El choque entre el Real Valladolid y el Córdoba CF se disputará en el estadio José Zorrilla dentro del calendario de LaLiga Hypermotion.

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo a través de la televisión podrán hacerlo mediante los canales LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, ambos integrados dentro de la oferta televisiva de la plataforma Movistar Plus.