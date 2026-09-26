Algeciras ganó 2-1 a Juventud de Torremolinos en la Primera Federación (grupo 2) el sábado 26 de septiembre de 2026, con goles de J. Garcia (2′) y J. Aviles (90′); C. Rodriguez marcó para los locales (29′).

Lee tambien: Primera Federación (grupo 1), jornada 5: resumen de resultados del 26/09/2026

La jornada 5 se completó el mismo día con tres encuentros. Además del triunfo de Algeciras, Hércules venció 0-1 a Águilas y Sant Andreu ganó 1-2 en su visita al Gimnàstic. A continuación, los marcadores y los principales datos de cada duelo.

Marcadores de la jornada 5

Águilas 0 – 1 Hércules

Juventud de Torremolinos 1 – 2 Algeciras Goles : Algeciras: J. Garcia [2′], J. Aviles [90′]; Juventud de Torremolinos: C. Rodriguez [29′]

: Algeciras: J. Garcia [2′], J. Aviles [90′]; Juventud de Torremolinos: C. Rodriguez [29′] Gimnàstic 1 – 2 Sant Andreu

Duelos más destacados

Juventud de Torremolinos – Algeciras

Algeciras se adelantó a los 2 minutos por medio de J. Garcia. C. Rodriguez igualó al 29′ para Juventud de Torremolinos y el partido se resolvió en el descuento con el tanto de J. Aviles (90′).

Lee tambien: Primera Federación (grupo 2) jornada 5: Villarreal B y Real Zaragoza ganan

Águilas – Hércules

Hércules logró la victoria por la mínima en su desplazamiento a Águilas (0-1).

Gimnàstic – Sant Andreu

Sant Andreu se impuso 1-2 al Gimnàstic en un partido decidido por la ventaja de dos goles visitantes.

Te puede interesar