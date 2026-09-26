La jornada 5 de la Primera Federación (grupo 1), disputada el sábado 26 de septiembre de 2026, dejó dos victorias locales, dos victorias a domicilio y un empate.

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Marcadores de la jornada 5

Extremadura 1924 0 – 1 Zamora [goles: I. Indias 65′; penaltis fallados: Dieguito]

[goles: I. Indias 65′; penaltis fallados: Dieguito] Cultural Leonesa 2 – 2 CD Coria [Cultural Leonesa: A. Algobia 17′, A. P. Benito P. 31′ | CD Coria: D. Morcillo 71′, A. Algobia 75′ (p.p.)]

[Cultural Leonesa: A. Algobia 17′, A. P. Benito P. 31′ | CD Coria: D. Morcillo 71′, A. Algobia 75′ (p.p.)] Lugo 1 – 0 Racing de Ferrol [goles: A. Gallar 20′; expulsados: T. Morchiladze (Lugo, 90′)]

[goles: A. Gallar 20′; expulsados: T. Morchiladze (Lugo, 90′)] Arenas Getxo 0 – 3 Bilbao Athletic [goles: T. Vizcay 34′, T. Vizcay 47′, E. Lete 67′]

[goles: T. Vizcay 34′, T. Vizcay 47′, E. Lete 67′] Deportivo Fabril 2 – 0 Real Unión [goles: A. Fraga 85′, A. Mardones 90+6′]

La jornada dejó dos victorias locales (Lugo y Deportivo Fabril), dos a domicilio (Zamora y Bilbao Athletic) y un empate entre Cultural Leonesa y CD Coria. Se produjeron un penalti fallado por Dieguito (Extremadura 1924) y la expulsión de T. Morchiladze (Lugo) en el minuto 90. Entre los goleadores, el doblete de T. Vizcay en Getxo y el tanto decisivo de I. Indias (65′) en Extremadura 1924–Zamora llamaron la atención. El rango de minutos en el que se marcaron los goles fue del 17′ al 90+6′.

Duelos destacados

Bilbao Athletic se impuso con tres goles

Bilbao Athletic ganó 0-3 en Getxo. T. Vizcay marcó en el 34′ y en el 47′, y E. Lete cerró el marcador en el 67′.

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Cultural Leonesa y CD Coria firmaron un 2-2

Cultural Leonesa y CD Coria empataron 2-2. Goles locales de A. Algobia (17′) y A. P. Benito P. (31′); CD Coria igualó con D. Morcillo (71′) y con un tanto en propia puerta de A. Algobia (75′).

Zamora ganó en un partido decidido por un gol

Zamora se impuso 0-1 en Extremadura 1924 gracias al tanto de I. Indias en el 65′. En el partido falló un penalti Dieguito (Extremadura 1924).

Lugo rompió el empate con gol temprano

Lugo venció 1-0 al Racing de Ferrol con el tanto de A. Gallar en el 20′. T. Morchiladze (Lugo) fue expulsado en el minuto 90.

Deportivo Fabril cerró el triunfo en la recta final

Deportivo Fabril ganó 2-0 al Real Unión con goles de A. Fraga (85′) y A. Mardones (90+6′).

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