El AD Ceuta venció 3-1 a la Real Sociedad B el sábado 26 de septiembre de 2026, en la jornada 7 de la Segunda División.

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En los otros tres encuentros de la jornada, FC Andorra ganó en Granada y Celta Fortuna, Tenerife y Cádiz empataron sus partidos.

Marcadores de la jornada 7

AD Ceuta 3 – 1 Real Sociedad B (goles: Real Sociedad B: Kazunari Kita 48′; AD Ceuta: Carlos Hernández 67′, Carlos Hernández 81′, Jordi Escobar 90+9′; expulsados: Arkaitz Mariezkurrena (Real Sociedad B, 33′), Kazunari Kita (Real Sociedad B, 66′))

(goles: Real Sociedad B: Kazunari Kita 48′; AD Ceuta: Carlos Hernández 67′, Carlos Hernández 81′, Jordi Escobar 90+9′; expulsados: Arkaitz Mariezkurrena (Real Sociedad B, 33′), Kazunari Kita (Real Sociedad B, 66′)) Granada CF 2 – 3 FC Andorra (goles: FC Andorra: Jordi Cano 7′, Marc Doménech Costa 33′, Jordi Cano 50′; Granada CF: Manuel Lama Maroto 48′, Mario Jiménez Gambín 78′)

(goles: FC Andorra: Jordi Cano 7′, Marc Doménech Costa 33′, Jordi Cano 50′; Granada CF: Manuel Lama Maroto 48′, Mario Jiménez Gambín 78′) Celta Fortuna 1 – 1 Sabadell (goles: Celta Fortuna: Alvaro·Marin Sesma 6′; Sabadell: Edgar Gonzalez 23′)

(goles: Celta Fortuna: Alvaro·Marin Sesma 6′; Sabadell: Edgar Gonzalez 23′) Tenerife 1 – 1 Cádiz (goles: Tenerife: Enric Gallego 25′; Cádiz: Vladyslav Kopotun 74′)

Duelos destacados

AD Ceuta, remontada y control

El AD Ceuta logró una victoria por 3-1 frente a la Real Sociedad B con dos goles de Carlos Hernández y uno de Jordi Escobar, según el acta del partido.

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Además hubo dos expulsiones del equipo visitante, según los datos facilitados, lo que condicionó el tramo final del encuentro y benefició al juego ceutí de cara a la grada.

FC Andorra supera al Granada en un partido con cinco goles

FC Andorra ganó 3-2 en Granada con un doblete de Jordi Cano y otro tanto de Marc Doménech Costa, mientras que Manuel Lama Maroto y Mario Jiménez Gambín marcaron para el Granada, según el acta.

Fue un partido con alternancia en el marcador y varias ocasiones claras por ambos bandos. El resultado deja a Granada con dos goles a favor en el choque, pero sin la recompensa del triunfo.

Para los seguidores ceutíes interesa el rendimiento general de la categoría, donde se observan encuentros de alto ritmo y números de goles superiores a jornadas previas.

Empates en partidos equilibrados

Celta Fortuna y Sabadell empataron 1-1; Alvaro Marín Sesma adelantó a los gallegos y Edgar González igualó para el Sabadell, según el acta.

Tenerife y Cádiz firmaron también un 1-1, con goles de Enric Gallego y Vladyslav Kopotun, respectivamente.

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