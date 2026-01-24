Vila-Real, 24 de enero de 2026 — El Real Madrid consiguió una victoria clave por 2-0 frente al Villarreal en el Estadio de La Cerámica, en un encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco sumó tres puntos de gran valor que le permiten afianzarse en la pelea por el título liguero.

El partido se mantuvo equilibrado durante la primera mitad, con ambos equipos mostrando intensidad y solidez defensiva. Sin embargo, tras el descanso, el Real Madrid logró imponer su juego y encontrar premio a su insistencia ofensiva. Kylian Mbappé fue el gran protagonista del encuentro al firmar un doblete decisivo, anotando el primer gol en jugada y sentenciando el choque desde el punto de penalti en los minutos finales.

El Villarreal intentó reaccionar empujado por su afición, pero se encontró con un rival bien organizado y con dificultades para generar ocasiones claras de peligro. La defensa madridista se mostró firme y supo neutralizar los intentos del conjunto local.

Con este resultado, el Real Madrid mantiene su buena dinámica en la competición y encara con confianza el tramo decisivo de la temporada. Por su parte, el Villarreal deberá pasar página rápidamente y centrarse en los próximos compromisos para no perder terreno en la clasificación.