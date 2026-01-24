El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado correspondiente a La Primitiva se ha celebrado esta tarde de sábado en el Salón de Sorteos de Madrid, con un bote acumulado tras la ausencia de ganadores de Categoría Especial en el sorteo anterior.



Combinación ganadora de hoy

• Números premiados: 24, 20, 03, 45, 49 y 31

• Complementario: 11

• Reintegro: 4

Estos números conforman la combinación oficial del sorteo de La Primitiva de este sábado, con diversos premios repartidos en función de los aciertos de los jugadores.

⸻

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios de La Primitiva pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Para premios de importe elevado, suele requerirse acudir a entidades bancarias colaboradoras o efectuar la gestión online si el boleto fue adquirido por la web oficial.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios de La Primitiva es de 3 meses naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: La Primitiva ofrece su próximo sorteo el lunes, con nueva combinación y oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.