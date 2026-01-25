El Spotify Camp Nou abre sus puertas por primera vez en este nuevo año para recibir al líder de LALIGA. El Barça de Hansi Flick busca consolidar su ventaja de un punto sobre el Real Madrid ante un Real Oviedo que llega necesitado de un milagro en la Ciudad Condal.

DEPORTES / LALIGA — El FC Barcelona regresa a casa este domingo 25 de enero de 2026 tras su reciente compromiso europeo en Praga. Con la presión de tener al Real Madrid a tan solo un punto de distancia, los azulgranas tienen prohibido fallar ante su afición en la jornada 21 de la competición doméstica.

Un Barça mermado pero con el liderato en juego

El equipo de Hansi Flick llega con una baja sensible de última hora. Pedri sufrió una lesión en el isquiotibial de su pierna derecha durante el duelo de Champions ante el Slavia de Praga y estará un mes de baja, dejando un hueco difícil de llenar en la medular.

La buena noticia:

Quien sí estará disponible es . El brasileño, pieza clave en el esquema del técnico alemán, apunta al once titular tras su buena actuación en Europa. El objetivo: Hacerse fuertes en el Spotify Camp Nou para no ceder el liderato ante el empuje de los blancos.

El Oviedo: El «farolillo rojo» busca la campanada

La situación del Real Oviedo es crítica. El conjunto asturiano ocupa la última posición de la tabla con solo 13 puntos. Los de la capital del Principado no logran una victoria desde el pasado mes de septiembre, lo que convierte su visita a Barcelona en una auténtica «final» para intentar reengancharse a la lucha por la permanencia.

Horario: ¿A qué hora es el Barcelona – Oviedo?

El encuentro se disputará en la franja de tarde del domingo, un horario clásico para el feudo barcelonista:

Fecha: Domingo, 25 de enero de 2026.

Domingo, 25 de enero de 2026. Hora: 16:15 horas (horario peninsular español).

16:15 horas (horario peninsular español). Lugar: Spotify Camp Nou (Barcelona).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo y online?

Para no perderte nada del debut local de los culés en 2026, estas son las plataformas que emiten el encuentro en España:

Canal TV: DAZN LALIGA (disponible en la propia plataforma de DAZN y en operadores como Movistar y Orange).

(disponible en la propia plataforma de DAZN y en operadores como Movistar y Orange). Streaming online: A través de la aplicación de DAZN y mediante el plan HBO Max DAZN.

Alineaciones probables