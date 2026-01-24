El Sevilla consiguió una victoria muy importante por 2-1 frente al Athletic Club en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un encuentro correspondiente a LaLiga EA Sports que volvió a confirmar la llamada ley de Akor Adams, decisivo una vez más para el conjunto hispalense.

El partido comenzó con dificultades para los locales, ya que el Athletic se adelantó en el marcador durante la primera mitad con un gol de Robert Navarro, aprovechando un desajuste defensivo. El Sevilla no se vino abajo y reaccionó antes del descanso gracias al tanto de Peque, que devolvió la igualdad al marcador y metió de nuevo a los suyos en el partido.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro se mantuvo muy disputado y con pocas ocasiones claras hasta que una acción revisada por el VAR acabó señalándose como penalti a favor del Sevilla. Akor Adams, con sangre fría, transformó la pena máxima y firmó el gol que decantó el choque.

El delantero nigeriano continúa en un gran momento de forma, sumando varios goles en las últimas jornadas y convirtiéndose en una pieza clave en el ataque sevillista desde su regreso. Su aportación está siendo fundamental para que el equipo recupere confianza y puntos en la clasificación.

Con este triunfo, el Sevilla da un paso adelante en la tabla y gana oxígeno en una liga cada vez más exigente, mientras que el Athletic se marcha de Sevilla con una derrota que frena su progresión y le obliga a reaccionar en los próximos compromisos.