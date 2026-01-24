La Policía Nacional ha liberado en Palma a 15 mujeres de nacionalidad china que eran víctimas de una red de explotación sexual y ha detenido a 14 personas en el marco de una operación contra la trata de seres humanos, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Del total de detenidos, 12 fueron arrestados en Baleares y otros dos en Barcelona. Trece de ellos son de nacionalidad china y uno española. Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Las mujeres eran captadas a través de anuncios publicados en redes sociales por una organización criminal de origen chino y permanecían bajo un control constante. Según la investigación, debían estar disponibles las 24 horas del día, eran vigiladas de forma permanente y obligadas a mantener relaciones sexuales tanto en pisos como a domicilio.

Además, las víctimas eran “compradas y vendidas” entre distintas organizaciones explotadoras con el fin de trasladarlas de un lugar a otro, dificultando así su localización y aumentando su sometimiento.

La investigación, denominada operación Pascua, se inició en abril de 2025 tras la recepción de dos comunicaciones anónimas en el correo electrónico trata@policia.es. En ellas, varias mujeres chinas solicitaban ayuda y denunciaban que estaban siendo explotadas y agredidas sexualmente en pisos situados en Palma.

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la trata de seres humanos y recuerda que existen canales confidenciales para denunciar este tipo de delitos.