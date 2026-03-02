El pragmatismo de Madrid se impone a la batalla cultural: la dirección nacional de Vox desautoriza a su primer vicepresidente autonómico tras el incendio del ‘latido fetal’.

VALLADOLID – La crónica de Juan García-Gallardo en la Junta de Castilla y León ha pasado, en tiempo récord, de ser el «buque insignia» del asalto institucional de Vox a convertirse en un recordatorio de quién manda realmente en el partido. El ascenso y posterior eclipse del vicepresidente frente a figuras más institucionales, como Carlos Pollán, marca un antes y un después en la estrategia de la formación ultra.

El «error» de la convicción: El latido que hizo temblar a Bambú

El declive de García-Gallardo no fue provocado por la oposición, sino por un exceso de celo ideológico que chocó con la calculadora electoral de la sede nacional en la calle Bambú. La crisis del protocolo del latido fetal —aquella medida de presión contra el aborto que puso contra las cuerdas al PP de Mañueco— fue el detonante:

Desautorización fulminante: Ante el riesgo de perder votos en el resto de España por una imagen de «radicalismo», la cúpula de Vox optó por desinflar la iniciativa de su propio vicepresidente.

Ante el riesgo de perder votos en el resto de España por una imagen de «radicalismo», la cúpula de Vox optó por desinflar la iniciativa de su propio vicepresidente. El perfil de Pollán: Mientras Gallardo se desgastaba en el cuerpo a cuerpo mediático, Carlos Pollán emergía desde la Presidencia de las Cortes como el rostro de un Vox capaz de ocupar instituciones sin generar incendios diarios, ganando peso en la sombra.

Radiografía de una caída política

Fase de la crisis Acción de García-Gallardo Reacción de la cúpula de Vox Auge Discurso agresivo y «batalla cultural» frontal. Aplauso inicial: era el modelo a seguir. Punto de ruptura Anuncio unilateral del protocolo antiaborto. Pánico electoral: orden de rebajar el tono de inmediato. Ostracismo Pérdida de iniciativa política en la Junta. Tutela directa desde Madrid y ascenso de perfiles gestores.

«En la política de Vox, la lealtad a las siglas está por encima de cualquier perfil personal. Gallardo aprendió por las malas que el ruido solo es bienvenido si no resta papeletas», señalan analistas cercanos al Ejecutivo autonómico.

El fin de la «autonomía» del número dos

El mensaje enviado a los cuadros del partido es nítido: no hay espacio para «versos sueltos», ni siquiera para quienes abrieron la puerta de los gobiernos de coalición. El auge de Pollán simboliza la transición hacia una fase donde la disciplina de partido y la supervivencia electoral pesan más que las promesas de ruptura con las que Gallardo llegó al poder.