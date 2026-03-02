La vicepresidenta segunda asegura que su salida de la dirección de Sumar no implica un abandono de la primera línea política y confirma que no tutelará su sucesión.

En una comparecencia marcada por la contundencia y la reflexión estratégica, Yolanda Díaz ha aclarado los motivos que la llevaron a abandonar el liderazgo orgánico de Sumar. La vicepresidenta ha querido despejar cualquier duda sobre su compromiso político, lanzando un mensaje directo a la oposición y, específicamente, a Vox.

Un muro contra la extrema derecha

Díaz ha sido tajante respecto a su papel en la actual legislatura. A pesar de haber dado un paso al lado en la estructura interna de su partido, su objetivo prioritario permanece intacto: impedir que la derecha y la extrema derecha alcancen el poder.

«Esté donde esté, voy a hacer lo imposible para que Abascal no gobierne», afirmó con rotundidad.

La política «fuera de los partidos»

Uno de los puntos más llamativos de su intervención ha sido la justificación de su renuncia. Para Díaz, la política institucional y partidista ha sufrido un desgaste que la aleja de la realidad social.

Sostiene que «lo importante de la política está fuera de los partidos». Gestión vs. Despachos: Su intención es centrarse en su labor dentro del Gobierno y en la conexión directa con la ciudadanía, priorizando la agenda social sobre las cuotas de poder interno.

Sin «dedazos»: Libertad para su sucesión

Sobre quién tomará el relevo en la dirección de Sumar, la vicepresidenta ha decidido marcar una distancia higiénica. En un dardo sutil a las dinámicas pasadas de la izquierda española, confirmó que no apoyará a ningún candidato específico.