La tensión comercial entre España y Estados Unidos se intensifica con una nueva propuesta legal que podría tener importantes repercusiones. La Comisión Marítima Federal estadounidense (FMC) ha propuesto imponer una tasa de 200.000 dólares por viaje a los buques de bandera española que atraquen en puertos de Estados Unidos, además de restringir la importación de determinadas categorías de productos españoles.

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Esta iniciativa surge a raíz de la decisión de España, en noviembre de 2024, de denegar el acceso al puerto de Algeciras a tres buques operados por Maersk, los cuales están vinculados al Programa de Seguridad Marítima estadounidense. Las autoridades españolas actuaron bajo la sospecha de que estos buques transportaban material militar relacionado con Israel, aunque la naviera Maersk ha sostenido que la carga en cuestión no incluía armas ni municiones.

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A pesar de que la propuesta estadounidense aún no es definitiva, España y la Comisión Europea están analizando sus implicaciones y preparando una respuesta a esta iniciativa en el marco del procedimiento abierto por Washington.

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El conflicto plantea varias cuestiones jurídicas relevantes sobre la capacidad de un Estado para adoptar medidas económicas contra otro por decisiones soberanas. María Barbancho, CEO de Barbancho Legal y experta en derecho penal internacional, señala la importancia de entender qué mecanismos tiene España a su disposición para defender sus intereses en este escenario.

Entre las interrogantes que surgen se encuentran los límites de las represalias internacionales, la legalidad de las restricciones comerciales y el papel de la Unión Europea en la defensa de los estados miembros. Las normas de la Organización Mundial del Comercio y los compromisos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea son aspectos clave en este debate, así como las obligaciones internacionales que pueden entrar en juego cuando un Estado deniega acceso a sus puertos a buques sospechosos de transportar material militar.