La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha confirmado este martes que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, modificando el texto previamente pactado entre PSOE y JxCat, una vez se concrete la regularización extraordinaria de migrantes en España.

En declaraciones a SER Catalunya, Montero explicó que el acuerdo con el PSOE, anunciado la víspera, permitirá regularizar a cerca de medio millón de personas extranjeras que ya residen en España. La eurodiputada añadió que el pacto incluye una contrapartida que Podemos debe asumir, aunque no ha precisado en qué consiste por petición de los socialistas, y subrayó que no afecta a defensa ni presupuestos.

Respecto a la delegación de competencias, Montero reiteró que su partido estaría dispuesto a negociar un texto modificado para que “no tenga ningún contenido racista”, y destacó que este paso solo se considerará tras garantizar derechos fundamentales a las personas migrantes.

La ley de delegación de competencias en inmigración permanece pendiente desde septiembre, cuando el Congreso rechazó la iniciativa por los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y algunos diputados de Compromís y la Chunta Aragonesista. Montero indicó que el voto en contra de Podemos no es definitivo y que el nuevo escenario podría allanar la negociación.

La eurodiputada también criticó las políticas de vivienda del Gobierno y los partidos de la oposición, advirtiendo que la convalidación del decreto-ley de subida de pensiones podría dejar a 60.000 personas sin hogar. Además, afirmó que Podemos exigirá medidas como la reducción legal de los alquileres y la limitación del gasto en armas antes de apoyar los presupuestos.