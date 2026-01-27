El Congreso de los Diputados retoma su actividad este martes con una sesión extraordinaria centrada en la votación del decreto‑ley que incluye la subida de las pensiones, una de las primeras pruebas de fuerza política del año para el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo no cuenta por ahora con los votos suficientes para convalidar la medida, lo que pone en peligro la revalorización de las pensiones cuando aún no se han aprobado los presupuestos generales del Estado.

El decreto que se somete a votación prevé una revalorización general de las pensiones del 2,7 % en 2026, con incrementos más altos para las pensiones mínimas (7 %) y las no contributivas (11,4 %). Además de esta subida, el texto legislativo agrupa otras medidas sociales de amplio impacto, como la prórroga de la moratoria de los desahucios, la prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables y beneficios fiscales para pequeños autónomos afectados por la DANA e incendios forestales.

Sin apoyos claros en el Congreso

El Partido Popular (PP) ha anunciado que votará en contra de la convalidación del decreto al considerar que el Gobierno ha mezclado distintas políticas en un solo paquete y que debería separar la subida de las pensiones de otras medidas más polémicas.

Por su parte, Junts per Catalunya (Junts) tampoco ha garantizado su respaldo: aunque no ha anunciado un “no” rotundo, su simple abstención no sería suficiente para aprobar el decreto. De hecho, el grupo catalán ha registrado una proposición de ley propia para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, y fuentes parlamentarias señalan que no tiene intención de votar a favor de la propuesta del Gobierno.

Ambas formaciones han pedido al Ejecutivo que permita tramitar sus iniciativas de forma separada para “solucionar el problema de forma eficaz”, en palabras de dirigentes del PP, que critican el uso del decreto como “moneda de cambio” político.

Otras votaciones en juego

Además del decreto sobre pensiones, el pleno extraordinario votará otra norma que prorroga las ayudas al transporte público. En este caso, Junts ha adelantado que votará en contra, mientras que el PP sostiene que el dinero debería dirigirse a infraestructuras, especialmente al mantenimiento de las vías. El decreto de transporte tampoco cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, que considera que el transporte público debería ser “completamente gratuito”.

El PSOE y su socio de coalición, Sumar, han defendido la integridad de los decretos y han rechazado fragmentarlos para facilitar su aprobación por partes. Sumar ha emplazado a quienes rechazan medidas incluidas en los textos a explicar sus razones ante los ciudadanos.

Críticas por gestión de la red ferroviaria

Paralelamente, la Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará varias comparecencias, entre ellas la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y problemas en la red de Rodalies. Partidos de la oposición como PP, Vox, Junts y ERC han exigido el cese del ministro y volverán a exigir explicaciones en esta sesión.

Además, se decidirá si comparece en pleno el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición del PP para informar sobre la situación en Venezuela y sobre la “escalada de casos de corrupción” que afectan a su partido y al Ejecutivo. La comparecencia de Sánchez sobre los accidentes ferroviarios y otros asuntos internacionales ya fue fijada para el 11 de febrero ante el pleno del Congreso, tras descartarse su comparecencia esta semana en el Senado.