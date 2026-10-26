El festival Humano celebra sus diez años en Madrid del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en Cines Embajadores, destacando películas como «Ciudad sin sueño» y «Aminetu».

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La inauguración del festival contará con el estreno de "Por el camino de en medio", la primera película rodada íntegramente en Carabanchel, dirigida por Arsenio Mayo Mateos, quien participará en el coloquio posterior.

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Entre los títulos que se presentarán se encuentra "Ciudad sin sueño", sobre la Cañada Real, que sigue sin luz a pesar de las denuncias y condenas, y "Soy Tribulete 7", que aborda la lucha de los vecinos de Lavapiés contra un fondo buitre.

Asimismo, se proyectarán documentales sobre la ELA y la situación de Aminetu Haidar, convirtiendo al festival en un espacio para visibilizar problemáticas sociales a través del cine.

Humano no solo ofrece proyecciones, sino también coloquios en todas las sesiones y una ceremonia de clausura con entrega de premios, reafirmando su compromiso con los derechos humanos y el cine independiente.

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