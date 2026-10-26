Madrid. — El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descartado de forma tajante su intención de postularse para liderar el PSOE ante un eventual relevo en la secretaría general del partido tras las próximas elecciones del 29 de noviembre, disipando las especulaciones sobre un cambio de liderazgo en la sede de Ferraz.

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«Yo no tengo la ambición de suceder a Pedro Sánchez, lo digo claramente», ha aseverado el titular de Transportes durante su participación en un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en Madrid.

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«Mi plan de vida era otro»

El ministro, con una trayectoria de 37 años de militancia en la formación socialista y miembro de su dirección federal, reiteró que sus aspiraciones personales no pasan por optar a la dirección del partido. «Mi plan de vida era estar de alcalde de Valladolid hasta que me hubiera jubilado, pero me he visto envuelto en otra cosa», explicó.

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Asimismo, Puente expresó su «deseo ferviente» de que Sánchez revalide la Presidencia del Gobierno en las urnas, indicando que, a partir de ese escenario, prevé «tomar otras direcciones» en su trayectoria. El exalcalde vallisoletano y actual secretario provincial remarcó su compromiso ideológico apelando al lema personal de su perfil de mensajería: «Mis causas son más importantes que mi vida, y hasta ahora he sido fiel a eso».