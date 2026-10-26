El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha manifestado su agradecimiento hacia el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y a los representantes de las Cámaras de Comercio.

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Este agradecimiento se produce con motivo de la celebración de la Asamblea General de las Cámaras de Comercio en Ceuta, un evento al que Vivas ha calificado como un gesto de solidaridad, aliento y apoyo en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de la ciudad.

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El presidente se ha mostrado confiado en que esta colaboración contribuirá a la recuperación de la confianza económica de Ceuta.

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