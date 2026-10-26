Madrid. — La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado «sin paliativos» los graves episodios de violencia, saqueos y altercados registrados durante la noche del pasado sábado en Barcelona, al tiempo que ha alertado de las consecuencias políticas de este clima de crispación en las calles.

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«Yo me preguntaría quién sale ganando con estos episodios, porque quien sale ganando en el caos y en el odio es la extrema derecha», ha aseverado la portavoz gubernamental durante una entrevista concedida este lunes a la Cadena SER.

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Rechazo a la impunidad y críticas a Feijóo

Saiz ha garantizado que no habrá «impunidad» para los responsables de los actos vandálicos y ha expresado la preocupación del Ejecutivo tras constatar la presencia de numerosos menores entre los implicados en los desórdenes. Al mismo tiempo, la ministra ha pedido no equiparar estos focos violentos con «otros movimientos que nacen de la sociedad civil y que, de una manera absolutamente legítima, reivindican derechos como la defensa de la educación pública o el acceso a una vivienda asequible».

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Por otro lado, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha calificado de «irresponsabilidad absoluta» las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien el domingo acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «estar jugando con fuego» en relación con los disturbios acaecidos en la capital catalana.