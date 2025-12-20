El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha elevado el tono de sus protestas tras los incidentes registrados en las recientes movilizaciones del sector sanitario. Ante la imposibilidad de establecer un diálogo con la dirección local, el colectivo ha solicitado formalmente la intervención de la administración central para proteger los derechos laborales de los facultativos.

Solicitud de reunión urgente con la delegada del Gobierno

El SMC ha registrado de manera oficial un escrito dirigido a la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez. El objetivo de este encuentro es trasladar de primera mano una serie de acontecimientos que el sindicato califica como graves y que tuvieron lugar durante el desarrollo de la última huelga médica en el Área Sanitaria.

Según el organismo sindical, varios profesionales sanitarios habrían sido objeto de presuntas amenazas, presiones y coacciones mientras ejercían su derecho constitucional a la huelga. El SMC sostiene que estos hechos, ya de dominio público, no pueden quedar sin respuesta institucional.

Ruptura del diálogo con la gerencia del Área Sanitaria

La decisión de acudir a la Delegación del Gobierno se produce tras el intento fallido de abordar la situación con el gerente accidental del Área Sanitaria, el doctor Manana Abdelkader. El sindicato lamenta que el responsable de la gestión sanitaria local haya rechazado recibir a los representantes de los médicos para escuchar sus denuncias.

Esta negativa al diálogo ha sido el detonante para que el sindicato, a través de su abogado José Vázquez Ávila, pida a la Delegación del Gobierno que asuma un papel activo en la resolución del conflicto y garantice la seguridad jurídica de los trabajadores afectados.

Apertura de un expediente informativo

Además de la reunión presencial, el escrito registrado solicita formalmente la apertura de un expediente informativo. Con esta medida, el SMC busca que se realice una investigación interna que permita:

• Esclarecer de forma oficial los incidentes registrados durante las jornadas de protesta.

• Identificar el origen de las presuntas presiones sobre el personal.

• Depurar responsabilidades en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.

Desde el colectivo sindical insisten en que es fundamental preservar un clima de respeto y garantías democráticas dentro del ámbito sanitario de Ceuta, especialmente cuando se producen conflictos laborales. El sindicato queda ahora a la espera de una respuesta oficial por parte de la Delegación para fijar la fecha del encuentro solicitado.