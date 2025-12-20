El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, analizó la actualidad del conjunto rojiblanco en la previa del duelo de este domingo frente al Girona en Montilivi. En una rueda de rueda de prensa marcada por la gestión del esfuerzo físico, el argentino fue contundente sobre la presión que rodea al fútbol de élite y la innegociable exigencia de resultados.

La exigencia máxima y la gestión del cansancio

Simeone reflexionó sobre el calendario asfixiante y cómo la falta de tiempos de recuperación afecta a todos los estamentos del club. Para el técnico, la salud del futbolista pasa a un segundo plano cuando el objetivo es el triunfo.

• Prioridad al resultado: «Los hinchas no necesitan gente sana, sino que el equipo gane», sentenció, subrayando que la necesidad de victoria constante obliga a jugadores y cuerpo técnico a vivir en una «exigencia máxima».

• Gestión sobre la marcha: Admitió que es difícil gestionar los esfuerzos cuando se compite sin descanso, pero insistió en que la plantilla debe estar preparada para el ritmo elevado de partidos seguidos.

• Sin margen de queja: Sobre el calendario asimétrico de LaLiga, prefirió no opinar: «Hay que aceptar cómo está puesto, no hay fuerza para generar diálogo».

El desafío de Montilivi: Un Girona al alza

El Atlético visita una de las plazas más complicadas de la temporada. A pesar de un inicio irregular, Simeone advirtió que el equipo de Míchel atraviesa su mejor momento de forma.

• Momento actual: «Están mejor que como habían empezado. Vienen de resultados positivos y compitiendo muy bien, como contra el Madrid o la Real Sociedad».

• Fieles a su estilo: El técnico destacó la valentía ofensiva del Girona y señaló que el Atlético deberá llevar el partido a su terreno para hacer daño al rival.

Marcos Llorente y el crecimiento como visitante

Uno de los nombres propios de la jornada es el de Marcos Llorente, quien podría regresar a la titularidad tras un mes de baja por lesión.

• La duda de Llorente: Simeone probó con él en el once durante la sesión matutina en Majadahonda: «Le veo muy bien, este domingo decidiremos si empieza».

• Asignatura pendiente fuera de casa: Con solo 9 puntos sumados de los 24 disputados como visitante, el técnico reconoció que el equipo debe hacerse fuerte lejos del Metropolitano: «En ese crecimiento estamos».

Ficha del partido: Girona vs. Atlético de Madrid

• Fecha: Domingo, 21 de diciembre de 2025.

• Lugar: Estadio de Montilivi.

• Contexto: Jornada 17 de LaLiga EA Sports.