El delegado sindical, Francisco Javier Guerrero, asegura que ya se había solicitado la activación de servicios mínimos ante episodios de fuertes lluvias | Fatima Hamed pide responsabilidad para evitar poner en riesgo a los trabajadores

El sindicato UNT de Servilimpce en Ceuta ha vuelto a poner el foco en la seguridad laboral tras el accidente sufrido por varios trabajadores que quedaron atrapados en una inundación en la carretera de Santa Catalina durante el episodio de lluvias de este sábado, con la ciudad en aviso amarillo.

Según ha recordado el delegado sindical, Francisco Javier Guerrero Téllez, la organización ya había advertido a la empresa de los riesgos que suponía mantener los trabajos en la calle durante fenómenos meteorológicos adversos. En concreto, el pasado 13 de diciembre, coincidiendo con la borrasca Emilia, UNT solicitó formalmente que se limitaran las tareas a los servicios mínimos.

“No se atendió nuestra petición. En aquella ocasión no hubo incidencias graves, pero hoy nos hemos encontrado en una situación muy similar, con lluvias torrenciales, y esta vez sí ha podido pasar algo serio”, ha explicado Guerrero.

Los hechos ocurrieron cuando varios trabajadores del servicio de playas quedaron atrapados con su camión en una zona inundada de Santa Catalina. El nivel del agua llegó hasta la cintura, lo que obligó a la intervención de los bomberos para poder rescatarlos, ya que no podían abandonar el lugar por sus propios medios.

Desde UNT insisten en que este tipo de situaciones se pueden evitar aplicando medidas preventivas adecuadas y suspendiendo los trabajos no esenciales cuando existen alertas meteorológicas.

A estas críticas se ha sumado la portavoz de MDyC, Fatima Hamed, quien ha apelado a la responsabilidad de las empresas y administraciones. “En días como hoy, con alerta amarilla, hay que ser especialmente cuidadosos y seguir todas las recomendaciones. Ningún ‘jefe’ debería hacer trabajar a otras personas poniendo en riesgo su integridad”, ha señalado.

Hamed también ha querido mostrar su apoyo a todos los profesionales que desarrollan su labor en condiciones adversas. “Nuestro respaldo a quienes velan por nuestra seguridad y a los operarios de limpieza, repartidores y a todas las personas que se ven expuestas ante lluvias tan intensas como las de hoy”.