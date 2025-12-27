Valencia está de luto. Fernando Martín Carreras, exfutbolista del Valencia CF y técnico del filial del equipo femenino del club, ha fallecido junto a tres de sus hijos en el naufragio de un barco turístico en Indonesia. El trágico suceso ha conmocionado al valencianismo y al fútbol español.

La plantilla del primer equipo del Valencia guardó este sábado un respetuoso minuto de silencio en la ciudad deportiva de Paterna, en la vuelta a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas, en memoria de Fernando Martín y de los menores fallecidos.

El accidente tuvo lugar en aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 horas del viernes (13:30 GMT), cuando la embarcación turística en la que viajaba la familia sufrió una avería en el motor. Según el informe preliminar, el barco se partió y se hundió rápidamente, sin apenas margen de reacción para muchos de los pasajeros.

En el siniestro fallecieron Fernando Martín, de 44 años, y tres de sus hijos: M. M. G., de 12 años, M. L. M. O., de 10, y E. J. M. O., de 9, tal y como ha informado el diario Jakarta Globe, que ha identificado a las víctimas. Su esposa, Andrea Ortuño, y otra de sus hijas lograron sobrevivir al ser despedidas de la embarcación al encontrarse en una zona más elevada del barco. Ambas fueron rescatadas con vida, junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

En declaraciones al diario Levante-EMV, Enrique Ortuño, padre de Andrea, explicó los dramáticos momentos del naufragio: “Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno, posiblemente, quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente”.

Las autoridades indonesias han confirmado que las labores de rescate continúan y podrían prolongarse durante tres o cuatro días más, según han indicado fuentes diplomáticas.

Fernando Martín estaba muy vinculado al Valencia CF, tanto por su pasado como futbolista como por su trabajo reciente al frente del filial del equipo femenino. El club y el mundo del fútbol han mostrado su pesar por una tragedia que ha dejado una profunda huella y ha unido al valencianismo en el dolor por la pérdida de uno de los suyos y de tres vidas tan jóvenes.