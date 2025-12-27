La polémica en torno a las balizas V16 no deja de crecer. En las últimas horas, numerosos conductores han mostrado su sorpresa al comprobar que algunos dispositivos luminosos que hasta ahora figuraban como homologados por la Dirección General de Tráfico (DGT) han dejado de estarlo de un día para otro, sin que el organismo haya ofrecido explicaciones públicas al respecto.

Desde hace semanas, la DGT y su director, Pere Navarro, han intervenido en distintos medios y redes sociales para defender la implantación de las balizas V16 conectadas y tratar de frenar las críticas procedentes de conductores, agentes de la Guardia Civil, bomberos y otros colectivos. Sin embargo, lejos de aclararse la situación, las dudas no han dejado de aumentar.

Hasta hace apenas unas horas, la principal incógnita giraba en torno a la posibilidad de utilizar de forma simultánea las balizas V16 y los tradicionales triángulos de emergencia. Ahora, el problema ha ido un paso más allá: la retirada de la homologación de varios modelos que se encontraban oficialmente autorizados.

Dispositivos que dejan de ser válidos

Según la escasa información disponible, la DGT ha retirado la licencia a determinadas balizas V16 que estaban a la venta y figuraban como homologadas en su web oficial. La única recomendación que ha trascendido hasta el momento es que los compradores intenten devolver estos dispositivos, aunque no se ha explicado el motivo concreto de la deshomologación.

Esta situación ha generado un notable desconcierto entre los propietarios, muchos de los cuales adquirieron estas luces tras consultar la lista oficial de la DGT, donde aparecían como válidas durante semanas.

Cambios en la web oficial

La DGT puso en marcha hace meses una página web en la que se recogen las balizas V16 homologadas y conectadas, es decir, aquellas que los agentes de la Guardia Civil consideran válidas en carretera. El problema es que las modificaciones recientes en esta lista han abierto un nuevo frente de incertidumbre.

Una de las claves del sistema era que los usuarios pudieran introducir el código de homologación de su baliza para comprobar si estaba autorizada. Sin embargo, los cambios repentinos han dejado en el aire la validez de dispositivos que hasta ahora cumplían todos los requisitos.

Un mercado confuso desde el inicio

Desde hace más de dos años conviven en el mercado dos tipos de balizas V16: las homologadas pero no conectadas —conocidas popularmente como “falsas V16”— y las homologadas y conectadas, que serán obligatorias en el futuro. Esta dualidad ha sido señalada por muchos como un error grave que ha terminado perjudicando a los consumidores.

En concreto, tres de las balizas recientemente deshomologadas pertenecen a la marca Yuyao Jiming Electronic Co., mientras que la cuarta es de Ditraimon. Los modelos afectados son Feliz, Boutique, Ikrea y Call SOS.

Por el momento, la DGT no ha ofrecido una explicación oficial detallada sobre las razones de esta retirada, lo que mantiene abierta la polémica y la incertidumbre entre miles de conductores.