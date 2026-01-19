La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado un portazo a las esperanzas de libertad de José Luis Ábalos y Koldo García. Los magistrados han desestimado los recursos presentados por el exministro y su antiguo asesor contra el auto de prisión provisional dictado el pasado 27 de noviembre, confirmando que ambos deberán permanecer en la cárcel.

El tribunal respalda así la decisión del instructor, Leopoldo Puente, basándose en la gravedad de la situación procesal de los dos principales implicados en la trama de las mascarillas.

Los tres motivos del Tribunal Supremo

Los magistrados justifican la permanencia en prisión basándose en tres pilares fundamentales que impiden, a su juicio, la puesta en libertad bajo fianza:

1. Alto riesgo de fuga: El Supremo considera que la capacidad de movimientos e influencias de los investigados, sumada a la gravedad de las penas a las que se enfrentan, mantiene vigente el peligro de que intenten eludir la acción de la justicia.

2. Solidez de los indicios: El auto destaca la contundencia de las pruebas recabadas hasta la fecha por la Guardia Civil y la Fiscalía, que apuntan a una estructura organizada para el cobro de comisiones ilegales.

3. Inminencia del juicio: La proximidad de la celebración del primer juicio oral de la trama hace que la medida cautelar se considere «proporcionada y necesaria» para asegurar la presencia de ambos en el banquillo de los acusados.

Contexto del ‘Caso Koldo’

Esta decisión judicial supone un duro golpe para la defensa de Ábalos, quien ha intentado en diversas ocasiones desvincularse de la gestión directa de los contratos investigados. Sin embargo, el Alto Tribunal mantiene la tesis de que existen indicios suficientes de su participación en la red que lideraba su hombre de confianza, Koldo García.

Con la confirmación de la prisión provisional, el escenario judicial se tensa a las puertas de un juicio que promete ser uno de los eventos mediáticos y políticos más relevantes del año 2026.