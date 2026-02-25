La Real Federación Marroquí de Fútbol desmiente categóricamente la salida de su seleccionador y frena las especulaciones sobre la posible llegada del técnico catalán a pocos meses de la cita mundialista de 2026.

El futuro del banquillo de los Leones del Atlas ha quedado despejado. Tras horas de intensos rumores que situaban a Xavi Hernández como el principal candidato para dirigir a la selección de Marruecos, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) ha emitido un comunicado oficial para ratificar en su puesto a Walid Regragui. A pesar de la inestabilidad generada tras la reciente derrota en la Copa de África, el organismo federativo mantiene su apuesta por el técnico que hizo historia en el Mundial de Catar.

El origen de la crisis: la polémica final contra Senegal

La incertidumbre sobre la continuidad de Regragui se agudizó el pasado mes de noviembre, tras la traumática derrota en la final de la Copa de África frente a Senegal (1-0). Aquel encuentro, decidido por un gol de Pape Gueye en el minuto 94 de la prórroga, estuvo marcado por una tensión sin precedentes. La retirada temporal del campo de la selección senegalesa, tras un polémico penalti pitado a favor de Marruecos, interrumpió la final durante más de 20 minutos.

El fallo de Brahim Díaz en dicha pena máxima, ejecutada al estilo «panenka», no solo privó a los marroquíes del título en su propio feudo, sino que desató una tormenta institucional y social. Incluso se llegó a solicitar la detención del árbitro, el congoleño Jean-Jacques Ngambo Ndala, y se vertieron acusaciones de «magia negra» desde sectores políticos para explicar el infortunio del combinado nacional.

El portazo a la opción de Xavi Hernández

En este contexto de inestabilidad, medios locales e internacionales aseguraron que la federación ya buscaba sustituto, señalando directamente a Xavi Hernández. El técnico catalán, que permanece sin equipo desde su salida del FC Barcelona hace temporada y media —tras conquistar una Liga y una Supercopa—, aparecía como el favorito para liderar el proyecto mundialista.

Sin embargo, la FRMF ha salido al paso de forma contundente. En su comunicado, la federación desmiente categóricamente cualquier cambio en la dirección técnica. El organismo subraya que Walid Regragui conserva plenamente sus atribuciones y que la prioridad absoluta es garantizar la cohesión del grupo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en los próximos meses.

Regragui, un crédito basado en la historia

La ratificación de Regragui apela al éxito sin precedentes cosechado en Catar 2022, donde Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales de un Mundial. Aquel cuarto puesto otorgó al técnico un reconocimiento mundial y lo situó como el arquitecto del resurgimiento futbolístico del país.

Pese al «fracaso» en el torneo continental africano, la federación recalca su confianza plena en el cuerpo técnico actual, asegurando que los rumores no han alterado la planificación deportiva ni el compromiso del equipo para la próxima cita mundialista.