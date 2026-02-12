La circulación ferroviaria en Cataluña se mantiene este jueves con restricciones tras el episodio de fuertes rachas de viento que afecta a la comunidad, mientras que el temporal también ha obligado a desviar varios vuelos y a cancelar numerosos actos previstos.

Renfe ha confirmado que los trenes continúan circulando en la red catalana, aunque con limitaciones, después de que Adif revisara las líneas para comprobar posibles daños en la infraestructura. Como consecuencia del temporal, se han suspendido los trenes lanzadera en los tramos Terrassa-Manresa (R4) y Blanes-Maçanet (R1), que se cubren con servicios alternativos por carretera.

Asimismo, permanece interrumpida la circulación entre Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat, también en la R4, por la caída de un árbol sobre la vía, y la R11 entre Girona y Maçanet está cortada por otro árbol caído en Caldes de Malavella. En estos casos, los viajeros están siendo derivados a otros medios de transporte. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ya había anunciado reducciones puntuales de velocidad durante la jornada por las condiciones meteorológicas.

El temporal ha tenido además impacto en el transporte aéreo. Cuatro vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat han sido desviados a otros aeródromos, y se han registrado unas 30 cancelaciones entre salidas y llegadas. En el principal aeropuerto catalán se han medido vientos medios de 61 km/h y rachas máximas de hasta 92,5 km/h, condiciones que podrían mantenerse hasta las 19:00 horas.

La alerta por viento ha provocado también la cancelación de múltiples actividades, entre ellas eventos de carnaval y presentaciones culturales. En el ámbito político, el Parlament ha decidido retrasar el pleno hasta las 15:00 horas.

El Govern ha enviado por primera vez un aviso generalizado a los teléfonos móviles de toda Cataluña a través del sistema Es-Alert ante un episodio que podría ser el más importante de los últimos 15 o 20 años. Los Bomberos de la Generalitat han atendido desde la pasada medianoche 199 avisos relacionados con el viento, principalmente por caídas de árboles y ramas, sin incidencias graves.

En el área de Barcelona, el fuerte viento ha dejado varios heridos de diversa consideración en Sant Boi y Vilassar. El Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a 25 personas, cinco de ellas trasladadas a centros sanitarios, ninguna en estado grave. Además, en Sant Joan Despí se ha producido la caída de un muro sobre un búnker con material radiactivo, sin que se hayan comunicado consecuencias graves.