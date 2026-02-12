El País Vasco se encuentra este jueves en alerta roja por un temporal marítimo que deja olas de hasta 10 metros y vientos intensos en el litoral, mientras otras catorce comunidades autónomas mantienen avisos naranjas o amarillos por lluvias, viento, oleaje y deshielos. Solo Canarias y Extremadura quedan al margen de las alertas meteorológicas.

La situación ha obligado a activar diferentes medidas de prevención en varias regiones. En Cataluña, Renfe ha confirmado que los trenes circulan con normalidad aunque con restricciones puntuales, después de que Adif revisara las líneas ferroviarias ante el riesgo por fuertes rachas de viento. El Govern, además, ha enviado por primera vez un mensaje de alerta masiva Es-Alert a todos los móviles de la comunidad ante un episodio que podría ser el más intenso de los últimos 15 o 20 años.

En Andalucía, Asturias, Galicia, Cantabria, Baleares y Cataluña se mantienen avisos naranjas por distintos fenómenos adversos, especialmente lluvias, viento y fuerte oleaje. También están en alerta amarilla Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana.

El litoral vasco afronta el mayor riesgo, con olas de entre 8 y 10 metros y vientos marinos que pueden alcanzar los 88 kilómetros por hora. En Andalucía, la localidad gaditana de Grazalema continúa bajo intensas precipitaciones, con acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en doce horas y llegar a 140 en 24 horas en puntos concretos.

Las borrascas han provocado ya el regreso a sus hogares de más de 8.000 vecinos en Andalucía, aunque más de 3.000 personas siguen desalojadas, la mayoría en la provincia de Cádiz. Desde finales de enero, la Junta ha gestionado más de 11.700 incidencias relacionadas con el temporal.

En Castilla-La Mancha, la crecida del río Bullaque ha afectado a núcleos urbanos de Ciudad Real, lo que ha obligado a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias, con más de una treintena de efectivos trabajando en la zona.

Las previsiones apuntan a rachas de viento muy fuertes en buena parte de la mitad oriental peninsular y en Baleares, que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en áreas de Cataluña. Los bomberos catalanes han atendido cerca de 200 avisos por caídas de árboles y ramas, sin daños personales graves.

El temporal marítimo seguirá siendo especialmente intenso en el Cantábrico y en el litoral gallego, con olas de hasta 8 metros, y de hasta 10 metros en el País Vasco durante las horas centrales del día. También se esperan fuertes oleajes en Baleares y en amplias zonas del litoral catalán, así como en la costa granadina y almeriense.