España ha superado por primera vez los 49,5 millones de habitantes y alcanza un máximo histórico de población, impulsado principalmente por el aumento de residentes nacidos en el extranjero, que ya superan los 10 millones.

Según la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país registró un incremento de 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025. De este modo, a 1 de enero de 2026 la población residente se situó en 49.570.725 habitantes, la cifra más alta desde que existen registros.

El crecimiento demográfico se explica en gran parte por la llegada de personas nacidas fuera de España. Este colectivo alcanzó los 10.004.581 residentes, superando por primera vez el umbral de los 10 millones. La cifra de personas nacidas en el extranjero es superior a la de extranjeros con nacionalidad no española, debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española por parte de inmigrantes.

En cuanto a los flujos migratorios recientes, las principales nacionalidades de quienes llegaron a España en el último trimestre de 2025 fueron la colombiana, con 36.600 nuevas entradas; la venezolana, con 27.000; y la marroquí, con 22.000.

Los datos confirman la tendencia de crecimiento poblacional sostenido en España, apoyado en la inmigración y en la integración de residentes extranjeros que, en muchos casos, terminan adquiriendo la nacionalidad española.