La Luna en Sagitario impulsa el deseo de expansión y conocimiento en una jornada propicia para la planificación estratégica y los acuerdos internacionales
La configuración astral de este jueves 12 de febrero de 2026 invita a la elevación de perspectivas. Bajo la influencia de la Luna en el signo de Sagitario, el clima general se torna optimista y aventurero, favoreciendo la apertura de nuevos horizontes tanto intelectuales como geográficos. No obstante, la cuadratura con Saturno recomienda no perder de vista la realidad material y mantener el rigor en los compromisos adquiridos, equilibrando el entusiasmo con la responsabilidad característica de este periodo del año.
Predicciones por signo
- Aries: La energía del día le impulsa a buscar nuevos desafíos académicos o profesionales. Es un momento excelente para iniciar estudios o planificar viajes de negocios. Mantenga la atención en los detalles legales para evitar contratiempos por exceso de confianza.
- Tauro: La jornada favorece la gestión de recursos compartidos o herencias. Su pragmatismo será la clave para resolver un asunto económico que le inquietaba. En el plano afectivo, la lealtad se convierte en el pilar fundamental de sus relaciones.
- Géminis: Los vínculos de pareja y las asociaciones profesionales cobran protagonismo. Es un día para el diálogo constructivo y la firma de acuerdos. Escuche con atención las propuestas externas, pues pueden contener la solución a un dilema reciente.
- Cáncer: Su eficiencia en el entorno laboral se verá incrementada. Es el momento de poner orden en su rutina y priorizar la salud física. Pequeños cambios en sus hábitos diarios reportarán beneficios inmediatos en su nivel de energía.
- Leo: La creatividad fluye con naturalidad, permitiéndole destacar en proyectos personales. El tránsito lunar favorece la expresión de sus sentimientos y el disfrute de actividades lúdicas. Un proyecto que nació como afición podría empezar a mostrar rentabilidad.
- Virgo: El foco de atención se desplaza hacia el hogar y los asuntos familiares. Podría surgir la oportunidad de realizar una mejora en su vivienda o de fortalecer lazos con parientes cercanos. La estabilidad doméstica será su refugio frente a la exigencia exterior.
- Libra: Su agilidad mental y capacidad de persuasión estarán en su punto álgido. Es una jornada ideal para presentaciones, exámenes o negociaciones comerciales. Los desplazamientos cortos y las reuniones sociales le aportarán información de gran valor.
- Escorpio: La seguridad financiera se sitúa como su prioridad absoluta. Los astros favorecen la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, siempre que se basen en el esfuerzo sostenido. Un gasto imprevisto relacionado con el bienestar personal podría ser necesario.
- Sagitario: Con la Luna transitando por su signo, su vitalidad y magnetismo personal se intensifican. Sentirá una fuerte necesidad de reafirmar su identidad y autonomía. Es un día para tomar la iniciativa y liderar el cambio en su entorno más cercano.
- Capricornio: Se recomienda una jornada de retiro y reflexión. La energía astral le invita a cerrar ciclos y a liberarse de cargas emocionales del pasado antes de iniciar nuevos proyectos. La meditación y el descanso serán sus mejores aliados.
- Acuario: La colaboración con grupos y organizaciones se ve favorecida. Es un momento propicio para el trabajo en equipo y para compartir sus visiones innovadoras con personas afines. El apoyo de un amigo será determinante para resolver una duda profesional.
- Piscis: Su ambición profesional recibe un impulso positivo. Los esfuerzos realizados en el pasado comienzan a ser reconocidos por sus superiores. Mantenga el rumbo con determinación y no deje que la excesiva sensibilidad afecte a su juicio técnico.