Una mujer se encuentra en estado crítico tras resultar herida este sábado al caerle encima una farola a causa del fuerte viento en Sabadell (Barcelona). En el mismo incidente, ocurrido pasado el mediodía en la plaza de Sant Roc, en las inmediaciones del Ayuntamiento, un hombre sufrió heridas de carácter leve, según ha informado Protección Civil.

El suceso se enmarca en un episodio de intenso temporal que está afectando a buena parte de Cataluña y otras zonas de la Península. En la provincia de Girona, los Bomberos de la Generalitat han desalojado a un total de 28 personas por la crecida de varios ríos. En concreto, 16 personas tuvieron que ser evacuadas de una casa de colonias en la Vall d’en Bas tras quedar aisladas por el aumento del caudal del río Fluvià. Además, otras 12 personas fueron desalojadas de una casa rural en Sant Feliu de Pallerols debido a la subida del nivel de una riera cercana.

Las lluvias persistentes también han provocado el hundimiento parcial de una vivienda en El Perelló (Tarragona), aunque en este caso no se han registrado heridos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados varios avisos por el temporal. Este sábado, la provincia de Málaga permanece en aviso naranja por precipitaciones intensas, con acumulados que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que Cataluña, la Comunidad Valenciana, Huelva y Cádiz están en aviso amarillo por lluvias, viento y oleaje.

En Cataluña, se prevén precipitaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de Barcelona, Girona y Tarragona, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y fuerte oleaje, con olas que podrían alcanzar los cuatro metros en la costa barcelonesa. Protección Civil mantiene en alerta el plan especial Inuncat ante el riesgo de inundaciones y pide a la población evitar acercarse a ríos y zonas inundables.

El temporal también afecta a la movilidad, con 14 carreteras condicionadas por la nieve y el hielo en distintos puntos del país, ocho de ellas completamente cortadas. Además, varias estaciones de esquí del Pirineo oriental permanecen cerradas por el elevado riesgo de aludes.

Las previsiones indican que la inestabilidad continuará durante el domingo, con lluvias fuertes y persistentes en amplias zonas del este y sur peninsular, especialmente en el litoral mediterráneo.