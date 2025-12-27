Hablar de camperos es hablar de Hermanos Dorado. Con casi cuatro décadas de trayectoria, esta hamburguesería se ha ganado el respeto de generaciones de clientes y se ha convertido en una voz autorizada para zanjar uno de los debates más encendidos de la gastronomía del sur: ¿el campero es de Ceuta o de Málaga?

Aunque la familia Dorado alcanzó la fama hace unos 40 años por elaborar algunos de los camperos más populares de la ciudad autónoma, hoy continúan su labor desde Fuengirola, donde mantienen viva su esencia culinaria en la Calle Inca, 5.

La respuesta al origen del campero ha llegado de la mano de Malagadictos, creadores de contenido especializados en restaurantes y planes gastronómicos en la provincia de Málaga, que visitaron el local para preguntar directamente a sus protagonistas. La contestación fue clara y directa: “Originariamente es de Málaga”.

Sin embargo, la historia del campero no se entiende sin su viaje al otro lado del Estrecho. Según explican desde Hermanos Dorado, el bocadillo llegó a Ceuta a finales de los años 70 o principios de los 80, donde no solo se implantó, sino que desarrolló una identidad propia que lo convirtió en un auténtico fenómeno cultural.

De hecho, desde la hamburguesería lo reconocen sin rodeos: “Hay más cultura de campero en Ceuta que aquí en Málaga”. Una afirmación que resume a la perfección el vínculo emocional que la ciudad autónoma mantiene con este bocadillo.

La conexión es tan fuerte que los propios Malagadictos han bromeado con el tema en redes sociales, prometiendo viajar a Ceuta a probar los camperos caballas si alcanzan los 10.000 “likes”.

La trayectoria de Hermanos Dorado es el reflejo de ese mestizaje gastronómico entre ambas orillas. Referentes en Ceuta durante décadas, hoy siguen conquistando paladares en Fuengirola con sus camperos clásicos, sus contundentes raciones —como las populares “papas de kilo”— y recetas que invitan a repetir.

Entre las señas de identidad del campero ceutí destaca un ingrediente muy particular: los corazones de pollo. Considerado por muchos como el campero más famoso de la ciudad autónoma, este bocadillo cuenta con un aliño especial que recuerda al pinchito, aunque con una textura diferente, convirtiéndose en una experiencia gastronómica única. Desde Hermanos Dorado lo tienen claro: “Tenéis que ir a Ceuta”.

En su carta también brilla otro imprescindible, el ‘Súper Pantera’, un campero cargado de ingredientes que, como destacan desde Malagadictos, impresiona por la abundancia de lonchas.

Así, el veredicto parece definitivo: el campero nació en Málaga, pero fue Ceuta quien lo adoptó, lo perfeccionó y lo elevó a símbolo gastronómico. Hoy, Hermanos Dorado representan el puente entre ambas tradiciones, manteniendo viva una historia que sigue escribiéndose entre panes, aliños y mucho sabor.