ROMA / CEUTA. – Ceuta se convertirá este viernes 3 de julio en el epicentro de la vanguardia musical del Mediterráneo. El Centro Cultural Estación del Ferrocarril acogerá la actuación de Primitive Robot, el innovador proyecto musical ideado por Marcondiro y producido junto a Valerio Cesarini. La cita sitúa a la ciudad autónoma en una posición destacada dentro de una gira internacional que busca convertir la música en un espacio de diálogo, integración y encuentro entre pueblos.

Por su historia, ubicación estratégica y su realidad multicultural, Ceuta se presenta como el escenario idóneo para una propuesta artística que difumina las fronteras entre el pasado y el futuro.

Un puente sonoro entre lo ancestral y lo tecnológico

Primitive Robot está integrado por un trío de polinstrumentistas eclécticos que logran fusionar las raíces musicales del Mediterráneo con la modernidad más absoluta. Su repertorio combina temas inéditos y sonidos de raíz tradicional con arreglos contemporáneos, electrónica en vivo y un potente despliegue visual sobre el escenario.

El paisaje sonoro del grupo destaca por hacer convivir, sin jerarquías, instrumentos ancestrales con tecnología de última generación:

Instrumentos tradicionales: El oud y la darbuka se entrelazan con la mandolina y las guitarras.

El oud y la darbuka se entrelazan con la mandolina y las guitarras. Vanguardia digital: Sintetizadores, sonoridades electrónicas y componentes cross-media vinculados a la inteligencia artificial.

Lejos de buscar la deshumanización del arte, el proyecto utiliza los avances tecnológicos como un altavoz social. Así lo explica el propio Marcondiro:

«Primitive Robot nace precisamente de la idea de utilizar la tecnología, incluida la inteligencia artificial, no para sustituir al ser humano, sino para amplificarlo y ponerlo al servicio del encuentro entre culturas y de la defensa de los derechos humanos».

Un proyecto respaldado por Europa y Amnistía Internacional

La propuesta llega avalada por un sólido reconocimiento internacional. La gira 2026 de Primitive Robot cuenta con la confirmación y financiación del Ministerio de Cultura italiano y de la SIAE, tras haber obtenido el segundo puesto global en la prestigiosa iniciativa “Per Chi Crea”.

Además, el grupo cuenta en su palmarés con el premio “Voci per la libertà” otorgado junto a Amnistía Internacional, y su trayectoria incluye una participación como invitados especiales en el Premio Fabrizio De André en Roma, así como su paso por el Roma Tech Fest.